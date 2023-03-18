Türkiye'nin büyüme tahminini yükselttiler

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2023 yılı için Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini Kasım ayındaki tahmini olan %3'ten %2.8'e düşürürken, küresel ekonomik büyüme tahminini ise %2.2'den %2.6 seviyesine yükseltti.

OECD, Türkiye ekonomisi için 2024'teki büyüme tahminini %3.4'ten %3.8'e yükseltirken küresel ekonomi için 2024 büyüme tahminini de %2.7'den %2.9'a yükseltti.

Küresel ekonomik görünüm birkaç ay öncesine kıyasla iyileşse de artan faiz oranları ekonomik görünüme yönelik risklerin yüksek kalmasına neden oluyor.

OECD raporunda, "Türkiye'deki aktivitenin depremde yaşanan büyük kayıplar tarafından 2023'ün başında sınırlı kalmasını bekliyoruz, ancak yeniden inşa başladığında artacak harcamalarla beraber 2023'te yıllık %2.8, 2024'te de yıllık %3.8 büyüme gerçekleşecek" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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