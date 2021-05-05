Türkiye'nin bölgedeki gücünü böyle açıkladılar
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bölgede (Balkanlar'da) yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var." ifadelerini kullandı.
Açıklamalarda bulunan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki etkisine vurgu yapan Turkovic, şunları söyledi.
"Türkiye'nin bölgede (Balkanlar'da) yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var."