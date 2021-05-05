  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih Terim'e küfretmişti! Tazminat davası açıldı
Derbi öncesi Beşiktaş'a kötü haber! Forma giyemeyecek
Aboubakar’dan Beşiktaşlıları üzen haber
Pandemi yurdundan çarşaflı kaçışın feci sonu!
Dünya Türkiye'nin bölgedeki gücünü böyle açıkladılar
Dünya

Türkiye'nin bölgedeki gücünü böyle açıkladılar

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bölgede (Balkanlar'da) yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:20:00 -
Türkiye'nin bölgedeki gücünü böyle açıkladılar

Açıklamalarda bulunan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki etkisine vurgu yapan Turkovic, şunları söyledi.

"Türkiye'nin bölgede (Balkanlar'da) yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yahu sadece

Yahu sadece bu ülkeyi yönetenler bilmiyor diyecem biliyorlar ama uşaklık yapmak daha kolay geliyor
  • Yanıtla
Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi
Spor

Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi

İtalyan devi Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovıc'in arası bozul..
AK Parti'den skandal sözlere sert tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alanların katliamcı niyetini biliyoruz
Siyaset

AK Parti'den skandal sözlere sert tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alanların katliamcı niyetini biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya AK Parti Sözcüsü Ömer Çel..
HÜDA PAR’dan Mısır tepkisi: İdamlar devam ederken normalleşme doğru değil
Gündem

HÜDA PAR’dan Mısır tepkisi: İdamlar devam ederken normalleşme doğru değil

Geçen hafta 17 masum insanı idam eden, 1288 kişiyi de idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntasıyla ilişkilerin normalleşmesinin doğru olmadığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay