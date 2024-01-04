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Ekonomi Türkiye’nin bir yıllık fındık ihracatının yüzde 28’i Trabzon’dan
Ekonomi

Türkiye’nin bir yıllık fındık ihracatının yüzde 28’i Trabzon’dan

Yeniakit Publisher
2024-01-04 14:34:00 -
Türkiye’nin bir yıllık fındık ihracatının yüzde 28’i Trabzon’dan

2023 yılında Türkiye’den 284 bin 141 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 866 milyon 735 bin 417 dolar döviz girdisi sağlandı.

2023 yılında gerçekleşen fındık ihracatında önceki yıla göre miktarda yüzde 9 düşüş, tutarda ise yüzde 7 artış yaşandı. Toplam 121 ülkeye gerçekleştirilen fındık ihracatında en büyük payı geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa ülkeleri aldı. 2023 yılında Trabzon toplam fındık ihraç miktarının yüzde 28’lik kısmını tek başına gerçekleştirdi. Trabzon’dan 82 bin 392 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 531 milyon 17 bin 330 dolar döviz girdisi sağlandı. 2023 yılında Trabzon’dan ihraç edilen fındık miktarında önceki yıla göre yüzde 22, ihracat tutarında ise yüzde 4 oranında düşüş yaşandı.

Trabzon’dan 59 farklı ülkeye fındık ihraç edilirken, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya oldu.

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