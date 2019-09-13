0553 313 94 23

Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna fotoğraf sergisi

Fotoğraf Sanatçısı ve Gazeteci Adnan Avuka’nın Tekirdağ ve Mardin arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve turizm alanında Tekirdağ ve Mardin’in hak ettiği yere gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği Mardin&Tekirdağ Kardeşlik Köprüsü adlı sergisinin açılışı yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:28
Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna fotoğraf sergisi

Fotoğraf Sanatçısı ve Gazeteci Adnan Avuka’nın Tekirdağ ve Mardin arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve turizm alanında Tekirdağ ve Mardin’in hak ettiği yere gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği Mardin&Tekirdağ Kardeşlik Köprüsü adlı sergisinin açılışı yapıldı.


Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen Mardin&Tekirdağ Kardeşlik Köprüsü adlı sergisinin açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Emniyet Müdür V. Metin İlter, Kültür ve Turizm Müdür V. Abdullah Barut, Mardinli Sanatçı Mahmut Mardinli ve Mardinli İş Adamları katıldı.


Açılışta konuşan Vali Yıldırım, “Mardin ve Tekirdağ’ın çok büyük bir kültür birikimi var ve bu kültürün ve bu kültürleri yaşatmaya gayret eden insanların birbirleriyle tanışması lazımdır. İşte burada bir adım atılıyor. İnşallah bunun devamı da Mardin’de olur. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.


Açılış, kurdele kesiminin ardından Vali Yıldırım ve beraberindekilerin fotoğraf sergisini gezmesiyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:28
  1. kültür
  2. sergi
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2020-2021 Yeni Ekonomi Programı bu ay açıklanıyor
    1. 2020-2021 Yeni Ekonomi Programı bu ay..
    2. ABD’de yüksek suç oranları korkutuyor
    3. Erasmuslu öğrencilere veda yemeği..
    4. CHP'li Erdoğdu'dan hazine nakit..
    5. Çocuklardan insanlık dersi
    6. Orman yangını çıkarmaya çalışan 2..
    7. Nutuk’a “engel” yok
    8. Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in
    9. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    10. Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor
    11. Bakliyat üreticisinin yüzü gülüyor
    12. Merkez’den rantiyecilere 325 puanlık..
    13. GÜNCELLEME - Adana merkezli 13 ilde..
    14. Sonbaharda cilt bakımının püf noktaları
    15. Emlak Konut: Galatasaray ile 2016..
    16. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi kreşi..
    17. Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki..
    18. Görüntüler Türkiye'den çekildi!..
    19. Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
    20. Grizu-263 Uzay Takımı'nın birincilik..
    21. Avrupa borsaları
    22. Balkondan düşen genç kadın ağır..
    23. Hakkari polisi takdir topluyor
    24. Konyaaltı’nda asfalt çalışmaları devam..
    25. Kaskodan para alabilmek için aracını..
    26. Asya borsaları
    27. Bursa’daki o proje Cumhurbaşkanı..
    28. Büyükşehir İzmit merkezde gece..
    29. Maltepe Kitap Fuarı’na 12 Eylül damgası
    30. Özel Kuvvetler'den emekli Albay Işık:..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...