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Aktüel Türkiye'nin Banja Luka'daki başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak
Aktüel

Türkiye'nin Banja Luka'daki başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak

Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'te Sırp nüfusun yoğun olduğu Banja Luka şehrinde temaslarda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:47:46 -
Türkiye'nin Banja Luka'daki başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak

BANJA LUKA (AA) - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'te Sırp nüfusun yoğun olduğu Banja Luka şehrinde Türk başkonsolosluğunun açılmasının yeni projelerin hayata geçirilmesine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Büyükelçi Koç, görevine yeni başlayan Banja Luka Başkonsolosu Oğuz Kılıç ile Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) temsilcileri ile görüştü.

Entite Başkanı Zeljka Cvijanovic, Başbakanı Radovan Viskovic ve Meclis Başkanı Nedeljko Cubrilovic ile görüşen Koç, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Banja Luka ve civarındaki ticari potansiyeli değerlendirmek ve yeni başkonsoloslukla ek projeler hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Kültür ve ekonomi alanlarındaki yeni adımlarla Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini kaydeden Koç, temaslarında ticareti daha da geliştirecek projeleri ele aldıklarını ifade etti.

- Tarihi Arnaudiye Camisi yakında yeniden açılacak

Banja Luka'daki temasları kapsamında entitenin Boşnak Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ve Banja Luka Müftüsü Nusret Abdibegovic'le de görüşen Koç, daha sonra rekonstrüksiyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan Arnaudiye Camisi ile bu yıl eğitime başlayan İbrahim Maglajlic Medresesi'ni ziyaret etti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırplarca temellerine kadar yıkılan camideki çalışmaları yerinde inceleyen Koç, Banja Luka'nın ortak kültür mirası bakımından özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Koç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer Türk kurumlarının bu kültür mirasının canlandırılması için önemli adımlar attığını anımsattı.

Büyükelçi Koç, 1595'te inşa edilen ve 1993 yılında temellerine kadar yıkılan Osmanlı döneminden kalma Arnaudiye Camisi'nde dış cephenin tamamlandığını aktardı. Koç, çalışmaların yakın zamanda bitirileceğini ve caminin yeniden ibadete açılacağını belirtti.

Ülkedeki birçok ortak kültür mirasının Türkiye'nin desteğiyle yeniden ayağa kaldırıldığını anımsatan Koç, "Bunlar bizim Bosna Hersek'te hiçbir kesimi ayırt etmeden, bütün etnik gruplara ulaşan ve tamamını kucaklayan politikamızın eseridir." dedi.

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