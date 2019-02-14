“Türkiye’nin bakliyatta herhangi bir sıkıntısı yok”

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, sebze-meyve fiyatlarındaki artışın bakliyat fiyatlarına bir etkisi olmadığını söyledi.

Mehmet Reis, bakliyatta yeterli arzın bulunduğunu belirterek, “Bir ürünün üretimi arttığı zaman o ürünle ilgili stokçuluk veya spekülasyon olmaz. Çünkü arz talebi karşılıyor. Ne zaman arz talebi karşılamazsa o zaman fiyat çıkıyor” dedi.

Reis, “Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın değiştiğini gördüğümüz için bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Kışın en çok tüketilen kuru gıdadır, pirinç, bakliyattır, makarnadır. Onun için yaş sebze-meyve fiyatlarının da yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. Özellikle de mayıs ayından sonra bu ürünler artık turfanda ile beraber çıkacaktır” diye konuştu.

Reis Gıda, yeni ürün gamı Royal serisini raflara sundu. Kinoa, chia, beluga mercimeği, siyah nohut, amarant gibi son dönemde sağlıklı beslenme listelerinin üst sıralarında yer alan 23 farklı çeşidi tüketicisiyle buluşturan Reis Gıda, Royal ile hedef pazarlarda büyümeye odaklanacak.