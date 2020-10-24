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Dünya “Türkiye’nin Azarbaycan’a desteği ilişkimizi bozmaz”
Dünya

“Türkiye’nin Azarbaycan’a desteği ilişkimizi bozmaz”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dergey Vershinin, Türkiye’nin Azerbaycan’a destek vermesinin Rusya ile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceği yorumlarına “Bu mesele Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğine zarar vermez” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:51:00 -
“Türkiye’nin Azarbaycan’a desteği ilişkimizi bozmaz”

Münübe Yılmaz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dergey Vershinin, Türkiye’nin Azerbaycan’a destek vermesinin Rusya ile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceği yorumlarına “Bu mesele Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğine zarar vermez” dedi. Türkiye ile yaptıkları anlaşmanın zarar görmeyeceğini dile getiren Vershinin “ Sadece şunu söyleyebilirim; bu konu BM Güvenlik Konseyi’nde de görüşüldü ve genel düşünce Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir ateşkes olması yönünde. Türkiye ile Suriye ve Libya konusunda iyi bir işbirliği yaptık ve bunu devam ettireceğiz” ifadesinde bulundu. Ermenistan, Türkiye’nin Azerbaycan’a olan desteğinden sonra Dağlık Karabağ’a giremeyeceğini açıklamasına rağmen Rusya’yı bölgeye çekmek istemişti. Daha önce de Ermenistan başbakanı Pasinyan, ülkelerini koruyacak askeri güce sahip olmak ile birlikte, gerektiği yerde Rusya’dan destek isteyeceklerini söylemişti.

 

 

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