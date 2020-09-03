Türkiye'nin altın rezervi yükseldi

Dünya Altın konseyinin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin altın rezervi 2020 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 19,4 ton artarak 602,7 tona yükseldi. Türkiye'nin altın rezervi geçtiğimiz ay 583,3 ton seviyesindeydi.

Katar ve Hindistan takipte

Türkiye'yi altın rezervi artışında 3,1 ton ile Katar, 2,8 ton ile Hindistan ve 1,9 ton ile Kazakistan takip etti. Merkez Bankalarının brtü altın alımları temmuz ayında 27,2 ton olurken, net altın alımları ise 8,9 oldu. Türkiye altın rezervlerinde güçlü artış yaşarken, en çok altın rezervi bulunan ülkeler arasında 12. sırayı korumaya devam etti.

Dünyadaki altın rezervleri sıralamasında ABD 8.133,5 ton ile ilk sırada yer alırken, Almanya 3.363,6 ton ile 2. sırada IMF ise 2.814 ton ile üçüncü sırada yer aldı.