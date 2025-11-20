Türkiye’nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde!

Türkiye’nin akaryakıt markalarından biri olan TP Petrol Dağıtım A.Ş, son haftalarda yaşanan operasyonların ardından adeta çöküşe sürüklendi. Şirket hakkında çıkan iddialar ve üst yönetimin tutuklanmasıyla derinleşen kriz, sonunda konkordato ilanı ile resmiyete taşındı.

Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Antalya ve Hatay’daki rafinerilerden yaklaşık 1 milyar TL’lik akaryakıtın usulsüz şekilde çalındığının tespit edilmesi sonrası büyük bir operasyonla sarsılmıştı. Soruşturma kapsamında üst düzey yöneticiler gözaltına alınırken, Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari’nin yurtdışında olduğu öğrenilmişti.

Sürecin ağırlaşması üzerine TP Petrol Dağıtım A.Ş., İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Başvuruyla birlikte şirketin varlıklarına koruyucu tedbir uygulanırken, mahkeme geçici mühlet kararını onayladı.

Şimdi gözler, Türkiye Petrolleri’nin mali yapısının detaylı şekilde inceleneceği süreçte. Yapılacak kapsamlı denetimin ardından şirketin iflas edip etmeyeceği netlik kazanacak.

Bu gelişme, akaryakıt sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren dev şirketin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini giderek artırıyor.