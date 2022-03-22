Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinden İbrahim Tatlıses paylaşımı
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinin Twitter hesabından İbrahim Tatlıses ile ilgili yapılan paylaşımda, "Değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses’e BAE’ye özlemini çektiğimiz memleketimizin havasını getirdiği için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İbrahim Tatlıses, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği'nde konser verdi.
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Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinin Twitter hesabından konsere ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses’e BAE’ye özlemini çektiğimiz memleketimizin havasını getirdiği için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İbrahim Tatlıses, konser sonrası Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer (sağda) ve Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç (solda) ile fotoğraf çektirdi.