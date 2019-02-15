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Türkiye'nin AB ile ticaret açığı kapanıyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret açığı 2018 yılında 1,1 milyar avroya indi

15 Şubat 2019 Cuma 15:40
Türkiye'nin AB ile ticaret açığı kapanıyor

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar avroya geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesinin 2018 yılı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'nin AB'den ithalatı 2017 yılında 84,8 milyar avrodan 2018 yılında 77,2 milyar avroya düştü.

Türkiye'nin AB'ye ihracatı ise 2017 yılındaki 69,8 milyar avro seviyesinden 2018'de 76,1 milyar avroya yükseldi. Böylece, Türkiye'nin AB ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar avroya kadar indi.


- Avro Bölgesi ticaret fazlası verdi


Avro Bölgesi'nin 2018 yılında toplam ihracatı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 2 trilyon 276,3 milyar avro, ithalatı ise yüzde 6,2 yükselerek 2 trilyon 82,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde 194,2 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

Aynı dönemde AB'nin toplam ihracatı önceki yılın ocak-aralık dönemine göre yüzde 4 yükselerek 1 trilyon 954,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 6,5 artarak 1 trilyon 977,5 milyar avroya ulaştı. AB, ocak-aralık döneminde 22,6 milyar avro ticaret açığı verdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:40
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  3. Eurostat
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