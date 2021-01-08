Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.

Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.

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