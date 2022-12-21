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Medya Türkiye’nin 68. zengininin gelini bu işi yapıyor! Duyan şaştı kaldı
Medya

Türkiye’nin 68. zengininin gelini bu işi yapıyor! Duyan şaştı kaldı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Türkiye'nin en zengin 68. kişisi olan Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Sabancı'nın yeni işini duyunca çok şaşırdığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 18:14:00 -
Türkiye’nin 68. zengininin gelini bu işi yapıyor! Duyan şaştı kaldı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Türkiye'nin en zengin 68. kişisi olan Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Sabancı'nın yeni işini duyunca çok şaşırdığını belirtti.

Cankurt, şunları kaydetti:

"Son yıllarda etkinliklere ev sahipliği yapmak, sosyete ve magazin dünyasının ünlüleri için yeni gelir kapısı oldu. Ünlüler, eşi-dostu olan tanınmış simaları, etkinliklere çağırıyor ve karşılığında da para alıyorlar. Kısaca 'hosting' denen bu kolay para kazanma işine soyunmayan kalmadı gibi.

Ancak en son bu işe giren bir isim öğrendim ki, şaştım kaldım. Önceki gün, Boğaz'da lüks bir otelde kurulan 'christmas market'in açılış davetiyesi geldi. Hosting'ini kim yapıyor biliyor musunuz? Pınar Sabancı. Yani Türkiye'nin en zengin 68'inci kişisi olan Yalçın Sabancı'nın gelini...
(...) İşin içinde bir sosyal sorumluluk olsa yine garipsemeyeceğim ama Pınar Hanım'ın, sadece para kazanmak için hosting yapmasına, herhalde benim kadar davet ettiği insanlar da şaşırmıştır."

 

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