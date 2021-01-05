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Sağlık Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı
Sağlık

Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı

Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:25:00 - 2021-01-05 19:31:02
Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosu! İşte can kaybı ve vaka sayısı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

5 Ocak koronavirüs tablousu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 194 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 494 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 879’e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 410

Toplamda 25 milyon 315 bin 565 test yapıldı. Bugün yapılan 183 bin 413 testten, 14 bin 494 yeni vaka sayısı, 1 bin 477 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 270 bin 101 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 8 bin 908 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 155 bin 338’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 410 olduğu açıklandı.

Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı pylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz." ifaddelerini kullandı.

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