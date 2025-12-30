  • İSTANBUL
Türkiye’nin 45 yıllık gıda devi iflas etti

Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye’de şirketleri peş peşe vuruyor. Son olarak Konya merkezli, Mevlana şekerleriyle tanınan 45 yıllık gıda üreticisinin konkordato talebi reddedildi. Mahkeme kararıyla şirket için iflas süreci resmen başlatıldı.

Küresel ekonomik dalgalanmaların etkisi Türkiye’de giderek daha fazla hissedilirken, iflas eden şirketler listesine köklü bir marka daha eklendi. Konya Giba Gıda, konkordato başvurusunun mahkeme tarafından reddedilmesiyle resmen iflas etti.

 

Mahkemeden kritik karar

1980 yılında Konya’da kurulan ve özellikle Mevlana şekerleri ile tanınan 45 yıllık gıda devi, yaşadığı mali sıkıntıları aşmak amacıyla konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme, şirketin başvurusunu reddederek iflas yolunu açtı.

 

Tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı

Geçici mühlet süresinin sona ermesinin ardından alınan kararla birlikte, şirket hakkında daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Bu gelişme, firmanın faaliyetlerini sürdürme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

 

İflas süreci resmen başlatıldı

Mahkeme kararının ardından geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdiği açıklandı. Ayrıca Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/12 iflas sayılı dosya kapsamında iflas masasının oluşturulduğu ilan edilerek, Konya Giba Gıda hakkında iflas sürecinin resmen başlatıldığı duyuruldu.

Türkiye gıda sektörünün köklü markalarından biri olarak bilinen şirketin iflası, ekonomik krizin reel sektördeki yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

