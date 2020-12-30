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Sağlık Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka sayısı azalıyor can kaybı artıyor
Sağlık

Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka sayısı azalıyor can kaybı artıyor

Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:37:00 -
Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka sayısı azalıyor can kaybı artıyor

Son dakika... 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 2 milyonu geçti

Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor."

 

Ayrıntılar geliyor..

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