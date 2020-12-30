Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka sayısı azalıyor can kaybı artıyor

Son dakika... 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 2 milyonu geçti

Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor."

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