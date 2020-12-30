Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka sayısı azalıyor can kaybı artıyor
Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika... 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
İyileşen hasta sayısı 2 milyonu geçti
Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.
Bakan Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor."
Ayrıntılar geliyor..