Türkiye’nin 2053 sanayi hamlesi başladı!

Türkiye’nin uzun vadeli sanayi yol haritasının masaya yatırıldığı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen "Sanayiyle Büyüyen Türkiye-ASKON 2053 Vizyon Zirvesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvede, Türkiye'nin 2053'e uzanan sanayi vizyonu, üretimde inovasyon, dijital dönüşüm, teknoloji yatırımları, sürdürülebilir sanayi stratejileri ve küresel rekabet gücü gibi başlıklar çerçevesinde ele alındı.

“Rekabetçi bir Türkiye”

Etkinliğin açılışında konuşan Orhan Aydın, hedeflerinin 2053 Türkiye'sinde daha güçlü, daha bağımsız, daha yüksek teknoloji üreten ve dünyanın en rekabetçi sanayi ülkeleri arasına girmiş bir Türkiye inşa etmek olduğunu söyledi.

“Stratejik bir yol haritasıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 vizyonunun sadece bir gelecek hedefi olmadığını aktaran Aydın, "Türkiye’nin teknolojide, sanayide, ihracatta ve küresel rekabette zirveye yürüme iradesini temsil eden stratejik bir yol haritasıdır." şeklinde konuştu.

Aydın, 2053 vizyonunun yüksek teknoloji üretiminde liderliği, nitelikli sanayi dönüşümünü, sürdürülebilir kalkınmayı, döngüsel ekonomiyi ve küresel değer zincirlerinde güçlü bir Türkiye varlığını hedeflemekte olduğunu dile getirerek, "ASKON olarak biliyoruz ki 2053 vizyonunun gerçek taşıyıcı gücü Anadolu'dur. KOBİ’lerimiz, girişimcilerimiz, üretim insanlarımızdır. Bu nedenle 2053 hedeflerini ASKON’un ana pusulası haline getiriyor, Anadolu’dan dünyaya uzanan üretim yolculuğunda KOBİ’lerimizi geleceğin rekabet şartlarına hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye'nin artık üreten bir güç”

Orhan Aydın, Türkiye'nin son 20 yılda sadece üretim kapasitesini artırmadığını, aynı zamanda zihinsel bir dönüşüm yaşadığını ifade ederek, savunma sanayisinden kimyaya, tekstilden makineye, yazılımdan yüksek teknolojiye kadar geniş bir alanda Türkiye'nin artık üreten, geliştiren ve ihraç eden bir güç olduğunu aktardı.

Dünyada üretim anlayışının da büyük bir değişimden geçtiği bir dönemde olunduğuna işaret eden Aydın "Artık sadece üretmek yetmiyor; akıllı üretmek, dijital üretmek, sürdürülebilir üretmek gerekiyor. Sanayinin yeni dili, dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon, yeşil dönüşüm, karbon nötr üretim, çevreci teknolojiler ve döngüsel ekonomidir." ifadelerini kullandı.

Aydın, dijitalleşmenin Türkiye’nin 2053 vizyonunun en kritik yapı taşlarından biri haline geldiğine dikkati çekerek, "Üretim dönüşümünün önemli ayaklarından biri de yeşil sanayi ve sürdürülebilirliktir. Küresel ticaretin ana belirleyicisi artık Yeşil Mutabakat ve karbon nötrlük hedefleridir. Türkiye’nin bu dönüşümde geri kalmaması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu nedenle üyelerimizin karbon yönetimi, enerji verimliliği, yeşil tedarik zinciri ve sürdürülebilir üretim konularında güçlenmesi için yeni projeler hayata geçiriyoruz." açıklamasını yaptı.

“Genç girişimcilere kapılarımızı sonuna kadar açık”

Türkiye'nin genç nüfusu, dinamik girişimcilik ruhu ve gelişen teknoloji ekosistemi ile geleceğe en iyi hazırlanan ülkelerden biri olduğunu belirten Orhan Aydın, yarınları belirleyecek olanın sadece büyük fabrikalar değil, bugün kurulan vizyoner girişimler olacağını kaydetti.

Aydın, startupların desteklenmesi, teknoloji kümelenmelerinin artırılması ve üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesinin 2053 vizyonlarının en kritik başlıkları arasında olduğunu ifade ederek, "ASKON olarak genç girişimcilere kapılarımızı sonuna kadar açıyor, yenilikçi çözümler için büyük bir ekosistem oluşturuyor ve Anadolu’nun üretim gücünü küresel rekabete hazırlıyoruz." dedi.

Kurdukları stratejik çoklu ortaklıklar komisyonu ile işletmeleri yeni işbirliklerine yönlendirdiklerini kaydeden Aydın, "Çoklu ve güçlü ortaklık yapıları kurarak iş dünyamıza yeni ufuklar açıyoruz. 2053 vizyonu kolay bir hedef değil bunu biliyoruz ancak bu millet zoru başarmayı tarih boyunca kendine görev edinmiş bir millettir. Biz de bu ülkenin üretim gücüne inanan insanlar olarak, daha yüksek teknoloji ihracatı, daha güçlü sanayi altyapısı, daha fazla yenilikçi girişim ve sürdürülebilir bir üretim ekonomisi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.