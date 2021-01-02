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Sağlık Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı ve can kaybı
Sağlık

Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 19:07:00 - 2021-01-02 19:49:09
Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 2 Aralık koronavirüs tablousunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.

2 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 202 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 295’e yükseldi.

11 bin 180 yeni vaka 

Bugün toplam 149 bin 218 test yapılırken, 11 bin 180 yeni vaka sayısı, bin 713 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 2 milyon 232 bin 35 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 672 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 126 bin 432’ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 764 olduğu açıklandı.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.

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