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Sağlık Türkiye'nin 11 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı, ağır hasta sayısı...
Sağlık

Türkiye'nin 11 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı, ağır hasta sayısı...

Türkiye'nin 11 ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 20:25:00 - 2021-01-11 20:44:56
Türkiye'nin 11 Ocak koronavirüs tablosu! İşte vaka sayısı, can kaybı, ağır hasta sayısı...

11 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

11 Ocak koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız."

 

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