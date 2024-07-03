Türkiyeli Siyonistlerden büyük alçaklık! Bunu yapmaya başladılar

Doğruhaber yazarı Sadullah Aydın, Türkiyeli Yahudilerin Filistinli Müslümanlarla savaşmak için işgal topraklarına gittiğini belirtti. Aydın, bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması ve cezalandırılması gerektiğini ifade etti. HÜDA PAR'ın bu konudaki girişimini destekleyen Aydın, diğer partileri ve dindar kesimleri de bu konuda harekete geçmeye çağırdı. Aydın, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yaklaşık on bin Türkiyeli Yahudi’nin Siyonist katillerle birlikte Filistinli Müslümanlarla savaşmak, mazlum Filistin halkını kadın, çocuk demeden katledip soykırımdan geçirmek için işgal topraklarına gittiği söyleniyor. Yani Türkiye vatandaşı on bin katil, gidip mazlum Müslüman kadın ve çocukları katledecek, sonra da elini kolunu sallayarak gelip bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce dolaşacak, canı istediği gibi yaşayacak.

Halkı Müslüman olan, bağımsız olduğunu iddia eden bir ülke için bundan daha büyük bir zillet olabilir mi? (...)

Böyle bir vahşete göz yummak, böyle bir alçaklığa sessiz kalmak ne yaman bir çelişki ne korkunç bir samimiyetsizlik… (...)

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HÜDA PAR’ın bu konudaki girişimi Türkiye’deki dindar kesimler ve vicdan sahipleri için bir samimiyet testi mesabesindedir. Dindarlar birçok partiye, çok sayıda STK’ya, onlarca televizyon kanalı, gazete ve diğer iletişim aracına sahip.

HÜDA PAR’ın Türkiyeli katil Siyonistlerin vatandaşlıktan atılmaları, mal varlıklarına el konulması ve cezalandırılmaları için mecliste bugün yarın gündeme gelecek kanun tasarısı bütün bu kesimlerin desteğiyle mecliste kabul edilmelidir. Yeniden Refah, Saadet Partisi ve diğer partiler içindeki dindar milletvekilleri, adalet ve vicdan sahibi diğer vekiller bu fırsatı değerlendirmeli, HÜDA PAR’a destek olmalılar.

Bu tarihi fırsat değerlendirilmezse Gazze ve Filistin halkına yönelik destek açıklamalarının hiçbir değeri olmaz. Kerbela Katliamında Kufe halkının Hazreti Hüseyin’e yönelik tavrının aynısıyla suçlanırız. Biliyorsunuz, Kufe halkının, yani o zamanın Iraklılarının dilleri ve kalpleri Hazreti Hüseyin’den ama kılıçları Yezit’ten yanaydı.

Türkiyeli Siyonistler mutlaka cezalandırılmalı! Masum çocukların, kadınların, yaşlıların, sivillerin kanını dökmek için işgal topraklarına koşan, din kardeşlerimizi katleden, bu halka, bu memlekete ihanet eden, bu ülkenin düşmanlarına asker olan bu alçak Siyonistlerin onur ve izzetimizi çiğnemelerine izin vermemeliyiz."