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Siyaset Türkiye'den Yunanistan'a tepki
Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün Die Welt Gazetesi'nde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayınlanan haberi yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:09:00 -
Türkiye'den Yunanistan'a tepki

Meşru haklarını kullanan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığı, kudurtmaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugün Alman Die Welt Gazetesi'nde Doğu Akdeniz hususunda Türkiye'ye atfen yayınlanan haberin tamamen hayal ürünü olduğunu duyurdu.

Provokatif Yunan politikası!

Hami Aksoy, yaptığı açıklamada, Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulunmasının, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürü olduğunu kaydetti.

'Yunanistan'a gerginliği artıracak adımlara son ver' çağrısı

Bakanlık Sözcüsü, Yunan makamlarının bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermesi gerektiğini bildirdi.

 

 

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