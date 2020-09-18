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Siyaset Türkiye'den Yunanistan'a nota!
Siyaset

Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili attığı alçakça manşet ile ilgili Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:54:00 - 2020-09-18 19:58:19
Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Yunan gazetesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili alçakça bir manşet attığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yayın organlarında bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olduğunu, kendilerinin de eleştirildiğin, daha da ağır olduğunu, üzülünse de olabileceğini, ancak hakaret ve küfürün basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı ise olumlu bulduklarını söyledi.

"Gerekli işlemleri yapacağız"

Bakan Çavuşoğlu, eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olanı yapmanın onların sorumluluğu olduğunu kaydederek İletişim Başkanlığının da gerekli girişimi yaptığını, Yunanistan'ın birçok hususta Türkiye'de olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının nedeninin de bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basın olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, seviyenin malesef bu olduğunu söyleyerek gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.

Kıbrıs konusu

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ta seçim arifesinde olunduğunu, Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa yansıyacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, diğer yandan ise Kıbrıs müzakerelerine işaret etti.

Bu müzakerelerde herkesin görüşlerini söyleyebileceğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, bunun seçim malzemesi yapılmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Kıbrıs ile ilgili attığı adımların ortada olduğunu bildiren Çavuşoğlu, iktidara geldiklerinden beri her türlü adımı attıklarını, çabalara destek olduklarını, Annan planının başarısız olduğunu, Rum tarafının yüzde 75 ile reddettiğini belirtti. Türk tarafından ise güçlü bir destek çıktığını belirten Çavuşoğlu, kimin çözüm istediğinin, kimin istemediğinin görüldüğünü vurguladı.

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