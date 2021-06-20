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Gündem Türkiye'den Yunanistan'a net mesaj
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a net mesaj

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 11:14:00 - 2021-06-20 11:46:45
Türkiye'den Yunanistan'a net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" dedi.

Ermenistan'da erken parlamento seçimi için halk bugün sandık başına gitti. Seçim öncesi yapılan anketler, yarışın Başbakan Paşinyan ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın arasında geçeceğini gösteriyor.

Bu konu hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Yeni yönetim geçmişten ders almalı" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Kocasolak

Biz enerji arama tarama gemilerimizi limanda beklettikçe kötü Yunanistan azar.
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şeyh şamil

bu yunanın kaçıncı rezilliği. adamlar taaa tekrar Polatlı Ankara önlerine mi gelmesi lazım gerekenin yapılması için?
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