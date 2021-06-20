Türkiye'den Yunanistan'a net mesaj
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" dedi.
Ermenistan'da erken parlamento seçimi için halk bugün sandık başına gitti. Seçim öncesi yapılan anketler, yarışın Başbakan Paşinyan ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın arasında geçeceğini gösteriyor.
Bu konu hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Yeni yönetim geçmişten ders almalı" ifadesini kullandı.