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Gündem Türkiye'den Yunanistan'a çok sert uyarı
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a çok sert uyarı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın bölgedeki kışkırtıcı adımları nedeniyle Atina yönetimine uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:15:00 -
Türkiye'den Yunanistan'a çok sert uyarı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Maalesef hala iyi komşuluğa yakışmayan bir üslupla, tehdit, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı bir takım uygulamalarla bu iyi komşuluk ilişkilerimizin tesisine engel, mani oluyorlar" dedi.

Akar'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Yunan komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Maalesef  hala iyi komşuluğa yakışmayan bir üslupla, tehdit, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı bir takım uygulamalarla bu iyi komşuluk ilişkilerimizin tesisine engel, mani oluyorlar.

Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri  karşısında hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım.

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