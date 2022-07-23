Türkiye'den Yunanistan'a çok sert cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, tesislerin ve yatırımların Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tüm dünyada yaşanan ekonomik darboğaza rağmen ihracatta, üretimde ve sanayide hız kesmeden yatırımlarına devam eden Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser siyasetiyle önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Akar, siyasi, askeri ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği kritik bir dönemde Türkiye'nin, Erdoğan liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline geldiğini, bölgesel gücünü pekiştirmenin yanı sıra küresel aktör olarak etki ortaya koyduğunu vurguladı.

Gelişmeler karşısında daima proaktif davranan Türkiye'nin, bölgesinde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında istikrar sağlayan ve güven veren bir ülke olmayı başardığını anlatan Akar, şöyle devam etti:

"Ülkemizin böylesine önemli misyon üstlendiği bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı ve bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel ve küresel güvenlik için yeni yaklaşım ve stratejilerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Bu kapsamda Mehmetçik 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddetle ve taarruzi anlayışla, başta FETÖ, PKK, YPG, PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, Kıbrıs dahil, denizlerimizdeki ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla da korumaktadır."

Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması

Tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen Yunan siyasilerin provokatif eylemlerinin devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Bunun en son örneği Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararıdır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz girişimini sahada ve masada bugüne kadar karşılıksız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız.

Bunlara ilaveten Türk Silahlı Kuvvetleri başta Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere Libya'da dost ve kardeş müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta. Bölge ve dünya barışına da devamlı katkı sağlamaktadır. Benzer şekilde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması ve tahıl krizinin çözümü için sarf etmekte olduğumuz samimi gayretler de tüm dünyanın takdirini toplamaktadır. Bu kapsamda dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri huzurunda imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması, ülkemizin diplomatik alandaki etkinliğini en açık şekilde ortaya koymuştur. Bugün itibarıyla Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da bütün bu faaliyetleri idare edecek olan müşterek koordinasyon merkezimiz de çalışmaya başlamıştır. Maalesef bu sabah Odessa'da bir patlama gerçekleşti. İki taraf ile de temas halindeyiz ve gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak tüm sorunun çözümü için üzerimize düşen her türlü görevi bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Üstlendiğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmemizde desteği, sevgisi, güveni ve duasını esirgemeyen asil milletimize saygılarımı sunuyorum."

Akar, bugüne kadar Türkiye'nin önüne çıkarılan, içeride ve dışarıdaki tüm engellerin, milletçe bir ve beraber olarak, el ele, omuz omuza vererek aşıldığını dile getirdi.

Özhaseki: İnşallah seçimlerde yeni bir destan yazacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise AK Parti öncülüğünde Kayseri'de önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

Yatırımların milletin desteği ile yapıldığını anlatan Özhaseki, Erciyes Kayak Merkezi, Kadir Has Stadyumu, Yamula Barajı, raylı sistemler, yollar gibi birçok projenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Yaklaşan seçimler var, 10-11 ay kaldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimler var söyleyeceğim. PKK karşısında mı? Hep karşımızda olsunlar. FETÖ karşımızda mı? IŞİD karşımızda mı? DHKP/C gibi sol örgütler karşımızda mı? Bunlara yurt dışından destek veren ülkeler de karşımızda mı? İçeride, Mecliste oturup bir türlü yerli ve milli olamayanlar da mı karşımızda? Bunca kötü, muhalifin bir araya geldiği, her zaman mücadele etmekte azimli olduğumuz grupların bir araya geldiği ortamda Allah'ın izniyle biz memleket, Anadolu sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Sonuna kadar yanında olacağız. Kayseri bütün seçimlerde Cumhurbaşkanımızın olduğu yeri hep birinci parti yaptı. Şimdide Cumhur İttifakı olarak inşallah seçimlerde yeni bir destan yazacağız."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da istihdamı önemsediklerini, bu kapsamda kentte birçok yatırım yapıldığını vurguladı.

Kültür ve tarihi yapısıyla Kayseri'nin önemini anlatan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılışın ülke ekonomisine katkı sağlaması temennisinde bulundu.