Türkiye'den Avrupa'yı kıskandıracak doğalgaz hamleleri

Türkiye'den petrol, doğalgaz keşifleri haberi geliyor. En son Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortak petrol ve doğal gaz devi Trillion Energy, Türkiye'nin Karadeniz'deki Güney Akçakoca 2 doğal gaz sahasından kayda değer potansiyelde gaz keşfedildiğini duyurmuştu. Anlaşmaya göre çıkarılan gazın yüzde 51'lik kısım TPAO'nun, yüzde 49'u ise Kanadalı şirketin olacaktı. Son dakika haberine göre; ABD'nin terörün finansmanıyla mücadele konusunda yetkili Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg'nin, Türkiye'de bir doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasına karşı çıktıklarını ifade ettiği belirtildi.

Trillion Energy'den yapılan açıklamada Karadeniz'deki doğal gaz sahasına ilişkin, "Güney Akçakoca 2'de başarılı bir şekilde tam derinliğe kadar sondaj yapılmış ve tomruklardan çok sayıda potansiyel gaz taşıyan bölge tespit edilmiştir." denilmişti.

Türkiye'den yeni petrol ve doğalgaz hamlesi

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı gelecek yılın ilk çeyreğinde evlere ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye, 2023'ün arama ve sondaj faaliyetleriyle ilgili yol haritasını da belirledi. Buna göre, enerji sektörünün petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynak ile sanayinin ham madde ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama faaliyetleri hızlandırılacak. Petrol ve doğalgaz aramaları kapsamında kara alanlarında 100 kuyuda sondaj operasyonu yürütülecek ve bu aramalarla 2.500 kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanacak. Karadaki çalışmalar kapsamında denizde de önemli çalışmalar yapılacak. KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğalgaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. 2023 yılı sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26'ya çıkarılacak. Bu kapsamda gelecek yıl 14 deniz sondajı yapılacak ve deniz alanlarında 15 bin 900 kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanacak.

Yurtdışına yatırım

Turkgunde yer alan haberde; Türkiye, yurt dışında da hammadde aramalarına yönelik çalışmalar yapacak. Bu kapsamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdurlüğü'nün (MTA) yurt dışında uygun yatırım ve üretim imkânları belirlenecek. İmkânlar dahilinde üç ayrı proje yürütülecek. Öte yandan, madenlerle ilgili çalışmalar da yeni yılda devam edecek. Nadir toprak elementleri, bor ve diğer ekonomik potansiyeli yüksek madenlerin aranmasına öncelik verilecek. Temel ve kritik maden hammaddelerinin teminine yönelik olarak 350 kilometre arama ve araştırma sondajı, jeotermal kaynak aramalarına yönelik 1.350 kilometrekare jeolojik etüt ve 19,5 kilometre sondaj yapılacak. Ayrıca, enerji ve madencilikte kullanılan ekipmanlarda yerli üretimin geliştirilmesi sağlanacak. Bunun için madencilikte kullanılan yerli ekipmanlarının envanteri hazırlanacak.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfine dair Trillion'un CEO'su Arthur Halleran neleri söylemişti?

"SASB'de çok delikli programımızın ilk yönlü deliğini açmış olmaktan çok memnunuz. Bu kuyuda hem sabit programa hem de bütçeye uygun programa göre hareket ettik, bu da büyük yönlü sondaj konseptimizin yürütülmesini doğrular. Amacımız yeni doğal gaz havuzlarında sondaj yapmak için mevcut platformlardan delikler açmak. Gaz taşıyan bölgelerin önceden belirlenmiş kalınlığı, sondaj sahalarımızı seçerken kullanılan jeolojik modelimizi zaten doğrulamaktadır. Mevcut gaz akış hızı testlerinin sonuçlarını alacağımız gün için heyecan duyuyoruz. Kısa sürede alınacaktır."

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