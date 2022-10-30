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Kültür Sanat
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Türkiye'den tarihi heyecanlandıran keşif! İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nden Miken uygarlığına ait buluntular çıkarıldı

2022-10-30 14:27:50
Türkiye'den tarihi heyecanlandıran keşif! İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nden Miken uygarlığına ait buluntular çıkarıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde Yeşilova Höyüğü'ne bağlı yürütülen Yassıtepe kazılarında Miken uygarlığına ait olduğu değerlendirilen 3 bin 400 yıl yıllık mezar ile testi ve kaplar bulundu.

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Foto - Türkiye'den tarihi heyecanlandıran keşif! İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nden Miken uygarlığına ait buluntular çıkarıldı

İzmir'in tarihini 8 bin 500 yıl öncesine çeken Yeşilova Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığında kazı çalışmaları devam ediyor. Prof. Dr. Derin, yaptığı açıklamada, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazı çalışmalarının bu yılki ayağının tamamlandığını belirtti.

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Foto - Türkiye'den tarihi heyecanlandıran keşif! İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nden Miken uygarlığına ait buluntular çıkarıldı

İzmir Arkeoloji Müzesi ekiplerinin de katılımıyla yürütülen kazı çalışmalarının sonunda Miken uygarlığına ait çok önemli bir mezar alanı ve buluntular elde edildiğini vurgulayan Derin, şu bilgileri verdi:

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Foto - Türkiye'den tarihi heyecanlandıran keşif! İzmir'deki Yassıtepe Höyüğü'nden Miken uygarlığına ait buluntular çıkarıldı

"Mezarlık alanı, 5 bin yıl önceden itibaren kullanılmaya başlanmış. Özellikle de günümüzden 3 bin 400 yıl öncesine dayanan bir mezar grubuyla karşılaştık. Taş sandık ve küp mezarlar bulunuyor. Bu mezarlar, İzmir'in ilk ticari hayatının başladığı bir sürece ait. Çünkü, olasılıkla Yunanistan'daki bir uygarlık olan Miken'deki tüccarlara ait mezarlar. Mikenler, Ege Adaları, Yunanistan ve bütün Akdeniz havzasında egemen olan ticari ve siyasi bir grup. Bu toplumun da Batı Anadolu'daki izlerini, Yassıtepe Höyüğü kazılarında bulduk. İnsanlar yakılmamış. Ölülerini taş mezar ve sandıklara koymuşlar. Yanlarına da kokulu zeytinyağının taşındığı 'pelike' yani çift kulplu testi ile krem taşınmasında kullanılan 'pyxis' adı verilen kapları koymuşlar. Ayrıca kendi yörelerinden getirdikleri akik taşından yapılma takıları da mezarlara bırakmışlar." Zafer Derin, bu tür buluntulara Batı Anadolu'nun birçok bölgesinde rastlanabildiğini ancak İzmir kent merkezinde bu mezarlık alanının ilk kez bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

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