Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler! Avrupa vizesiz ülkeler: Sadece kimlikle gidilen ülkeler, Avrupa ülkeleri için seyahat
Vize işlemlerinin bitmek tükenmek bitmeyen prosedürleri ve masrafları, vize istemeyen ülkelere olan ilgiyi bir hayli artırıyor. Vize ve pasaport işlemleri, hem pahalı hem de vakit gerektiren bir iştir. Türkiye'den ABD ve Avrupa'ya seyahat uyarısı sonrası merak konusu oldu. Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları ilk olarak vizesi gidebilecekleri ülkeleri araştırıyor. Türkiye’den vize istemeyen, online vize kolaylığı sağlayan ve kapıda vize veren ülkeler de gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İşte 2022 yılı itibarıyla, Ülkeler arası seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi hazırladık. İşte Vizesiz turun için ihtiyacın olan listeler...
Türkiye’den vize istemeyen ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki Türkiye’den vize istemeyen ülkelerin listesi hangileri… İşte detaylar…
Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler, sınır kapılarında pasaport kontrolü yapıyor olmakla birlikte ülkeye giriş için herhangi bir vize talebinde bulunmazlar. Vizesiz ülkeler listesi içinde yer alan bu noktalara yalnızca pasaportunuzu yanınıza alarak seyahat edebilirsiniz.
Avrupa’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesinde genel olarak Balkan ülkeleri yer alır. Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türk vatandaşları vizesiz giriş yapabilirler.
Avrupa’nın Balkanlar bölgesinde gidilebilecek vizesiz ülkeler arasında Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk, Türk vatandaşlarından 90 güne kadar olan seyahatler için vize talebinde bulunmaz. Kosova sert iklimiyle soğuk bir kış gezisi veya kayak tatili yapmayı planlayanlar için ideal bir rotayken, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk yılın her mevsimi güzelliklerini keşfedebileceğiniz bir iklime sahiptir. Kuzey Makedonya mimarisinde taşıdığı Roma, Osmanlı ve Bizans kültürüyle büyüleyici bir ülkedir. Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek’e ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla yapılan seyahatlerde vize gerekmez.
En ucuz vizesiz ülkeler: Vizesiz gidilebilecek en ucuz 10 ülke arasında ise; Fas, Ukrayna, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Uruguay, Gürcistan, Tayland yer almaktadır.
THY vizesiz ülkeler: Hepsi birbirinden güzel ve özel olan bu ülkeler arasında Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus- Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Gürcistan, KKTC, Karadağ, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna yer alıyor.
Sadece kimlikle gidilen ülkeler: Ülkemizin herhangi bir şehrine gider gibi yurt dışına gidebilmeniz kimlikle gidilebilen ülkeler sayesinde mümkün. 2023 pasaportsuz en çok gidilen ülkeler Ukrayna, KKTC, Gürcistan, Azarbeycan ve Moldova.
Vizesiz Gidilen Asya Ülkeleri
Vizesiz gidebileceğiniz Asya ülkeleri arasında Gürcistan, Kafkaslar üzerindeki dağ köyleri ve Karadeniz kıyısında yer alan plajlarıyla ön plana çıkar. Ayrıca ülkede bulunan Gudauri, Bakuriani, Goderdzi oldukça popüler kayak merkezleridir. Arap yarımadasında yer alan Katar ise çöl safarisiyle turistlere bambaşka bir deneyim yaşamanın keyfini sunar. Dünyanın en gelişmiş teknolojili ülkeleri arasında yer alan Güney Kore de mistik havası ve Asya mimarisi ile görenleri büyüler. Başkent Seul mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasındadır. Vizesiz gidilen ülkeler şu şekildedir:
Tayland
Singapur
Endonezya
Özbekistan
Güney Kore
Moğolistan
İran
Gürcistan
Lübnan
Kırgızistan
Sri Lanka
Ürdün
Katar
Hong Kong
Filipinler
Brunei
Azerbaycan
Japonya
Kazakistan
Bahreyn
Lübnan
Irak
Yukarıda sayılanlar Türk vatandaşlarına vize uygulaması olmayan ülkelerdir. Bunlar arasında Irak, Katar ve Endonezya yalnızca sınır kapısında vize şartı koymuştur.
Vizesiz Afrika Ülkeleri
Vizesiz ülkeler listesinde Afrika’daki bazı ülkeler de yer alır:
Tunus
Libya
Mauritius
Prinsipe
Güney Sudan
Zambiya
Güney Afrika Cumhuriyeti
Fas
Svaziland
Kenya
Botsvana
Sao Tome
Seyşeller
Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize talep etmez. Yalnızca Kenya e-vize talep ederken, Güney Sudan ve Güney Afrika Cumhuriyeti kapıda vize uygulaması yapmaktadır.
Afrika kıtasında gezilecek ünlü yerlerin başında elbette ki Güney Afrika’nın 3 başkentinden biri olan Cape Town gelir. Safari deneyimi yaşamak isteyenler için ise Afrika’nın doğusunda konumlanan Kenya zengin hayvan çeşitliliğiyle ziyaretçilerini bekler. Tarihi yapıları ve dar sokaklarıyla büyüleyici bir havaya sahip olan Fas da yine Afrika’da ziyaret edilebilecek popüler destinasyonlar arasındadır.
Akdeniz’in güzelliğini Afrika kıtasından görmek isteyenler Libya’ya seyahat etmeyi tercih edebilir. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sabratha Antik Bölgesi ve kayalarda yer alan hayvan figürü çizimleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Acacus sıra dağları Libya’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden yalnızca bir kısmıdır.
Vizesiz Amerika Ülkeleri
Güney Amerika’da gezilebilecek ünlü yerler arasında elbette ki Amazon yağmur ormanları gelir. Tam 9 ülkeye yayılmış bu doğa harikasını mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ayrıca Brezilya ile Arjantin arasında yer alan Iguazu Şelaleleri, Peru’da İnka medeniyetinden kalma Machu Picchu ve macera arayanlar için Şili’deki Atacama Çölü Güney Amerika’da ziyaret edilebilecek yerlerin arasındadır. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilecekleri Amerika kıtasındaki yerler güney ve orta bölümdeki ülkelerdir.
Venezuela
Arjantin
Kolombiya
Peru
Tobago
Brezilya
Uruguay
Bolivya
Ekvador
Paraguay
Şili
Trinidad
Yukarıda sayılanlar vizesiz seyahat edilebilecek Güney Amerika ülkeleridir. Orta Amerika bölgesindeki vizesiz ülkeler ise şu şekildedir:
Nikaragua
El Salvador
Panama
Barbados
Bahamalar
Kosta Rika
Belize
Dominik Cumhuriyeti
Dominika
Meksika
Honduras
Jamaika
Guatemala
Bunlar arasında yalnızca Meksika e-vize uygulaması yapmaktadır.
Yeşil Pasaport Vizesiz Ülkeler
Devlet memurları ve eski meclis görevlileri gibi belirli kişilerin alabildiği yeşil pasaport için bazı ülkeler vize uygulaması yapmamaktadır.
Avrupa’da 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport sahipleri için vizesiz ülkeler şunlardır:
Yunanistan
Kosova
İtalya
Almanya
Andorra
İsveç
Monako
Polonya
Portekiz
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Bulgaristan
Belçika
İsviçre
İzlanda
Malta
Slovenya
Romanya
Litvanya
Hollanda
Fransa
Hırvatistan
Lihtenştayn
Malta
Gürcistan
Arnavutluk
Çek Cumhuriyeti
San Marino
Vatikan
Vietnam
Lüksemburg
Asya’da 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport için vize talep etmeyen ülkeler şunlardır:
Suriye
Tayland
Ürdün
İran
Katar
Kamboçya
Birleşik Arap Emirlikleri
Bahreyn
Bangladeş
Hong Kong
İsrail
Japonya
Kuveyt
Lübnan
Malezya
Pakistan
Singapur
Çin, Doğu Timor, Filipinler, Filistin, Irak, Kazakistan, Makau, Maldivler, Moğolistan, Rusya, Sri Lanka, Türkmenistan ve Yemen için bu süre 30 gündür.
Yeşil pasaportla vize almadan gidilebilecek Afrika ülkeleri ise şunlardır:
Botsvana
Cezayir
Cibuti
Fas
Kamerun
Kenya
Libya
Madagaskar
Moritanya
Mısır
Seyşeller
Tanzanya
Tunus
Bu ülkeler 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport sahiplerinden vize talep etmez. 30 gün vizesiz gezilebilecek Afrika ülkeleri ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Mauritius, Mozambik, Svaziland ve Zambiya’dır.
Bordo Pasaport Vizesiz Ülkeler
Bordo pasaport İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli koşulları sağlayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen pasaport çeşididir. Bordo pasaport sahibi vatandaşlar yukarıda saydığımız vizesiz ülkeler listesi içinden istediklerine pasaportları ile seyahat edebilirler.
Pasaportsuz Vizesiz Ülkeler
Bazı vizesiz ülkeler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından seyahatlerinde pasaport da istememektedir. Fotoğraflı ve çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler şunlardır:
Sırbistan
Bosna Hersek
Azerbaycan
Gürcistan
Moldova
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Not: Yeni çıkan kararlar sonrası bilgilerde farklılıklar olabilir.
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