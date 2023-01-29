Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler! Avrupa vizesiz ülkeler: Sadece kimlikle gidilen ülkeler, Avrupa ülkeleri için seyahat

Türkiye’den vize istemeyen ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki Türkiye’den vize istemeyen ülkelerin listesi hangileri… İşte detaylar…

Türkiye’den vizesiz gidilen ülkeler, sınır kapılarında pasaport kontrolü yapıyor olmakla birlikte ülkeye giriş için herhangi bir vize talebinde bulunmazlar. Vizesiz ülkeler listesi içinde yer alan bu noktalara yalnızca pasaportunuzu yanınıza alarak seyahat edebilirsiniz.

Avrupa’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesinde genel olarak Balkan ülkeleri yer alır. Kuzey Makedonya, Belarus, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türk vatandaşları vizesiz giriş yapabilirler.

Avrupa’nın Balkanlar bölgesinde gidilebilecek vizesiz ülkeler arasında Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk, Türk vatandaşlarından 90 güne kadar olan seyahatler için vize talebinde bulunmaz. Kosova sert iklimiyle soğuk bir kış gezisi veya kayak tatili yapmayı planlayanlar için ideal bir rotayken, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk yılın her mevsimi güzelliklerini keşfedebileceğiniz bir iklime sahiptir. Kuzey Makedonya mimarisinde taşıdığı Roma, Osmanlı ve Bizans kültürüyle büyüleyici bir ülkedir. Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek’e ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla yapılan seyahatlerde vize gerekmez.

En ucuz vizesiz ülkeler: Vizesiz gidilebilecek en ucuz 10 ülke arasında ise; Fas, Ukrayna, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Uruguay, Gürcistan, Tayland yer almaktadır.

THY vizesiz ülkeler: Hepsi birbirinden güzel ve özel olan bu ülkeler arasında Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus- Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Gürcistan, KKTC, Karadağ, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna yer alıyor.

Sadece kimlikle gidilen ülkeler: Ülkemizin herhangi bir şehrine gider gibi yurt dışına gidebilmeniz kimlikle gidilebilen ülkeler sayesinde mümkün. 2023 pasaportsuz en çok gidilen ülkeler Ukrayna, KKTC, Gürcistan, Azarbeycan ve Moldova.

Vizesiz Gidilen Asya Ülkeleri

Vizesiz gidebileceğiniz Asya ülkeleri arasında Gürcistan, Kafkaslar üzerindeki dağ köyleri ve Karadeniz kıyısında yer alan plajlarıyla ön plana çıkar. Ayrıca ülkede bulunan Gudauri, Bakuriani, Goderdzi oldukça popüler kayak merkezleridir. Arap yarımadasında yer alan Katar ise çöl safarisiyle turistlere bambaşka bir deneyim yaşamanın keyfini sunar. Dünyanın en gelişmiş teknolojili ülkeleri arasında yer alan Güney Kore de mistik havası ve Asya mimarisi ile görenleri büyüler. Başkent Seul mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasındadır. Vizesiz gidilen ülkeler şu şekildedir:

Tayland

Singapur

Endonezya

Özbekistan

Güney Kore

Moğolistan

İran

Gürcistan

Lübnan

Kırgızistan

Sri Lanka

Ürdün

Katar

Hong Kong

Filipinler

Brunei

Azerbaycan

Japonya

Kazakistan

Bahreyn

Lübnan

Irak

Yukarıda sayılanlar Türk vatandaşlarına vize uygulaması olmayan ülkelerdir. Bunlar arasında Irak, Katar ve Endonezya yalnızca sınır kapısında vize şartı koymuştur.

Vizesiz Afrika Ülkeleri

Vizesiz ülkeler listesinde Afrika’daki bazı ülkeler de yer alır:

Tunus

Libya

Mauritius

Prinsipe

Güney Sudan

Zambiya

Güney Afrika Cumhuriyeti

Fas

Svaziland

Kenya

Botsvana

Sao Tome

Seyşeller

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize talep etmez. Yalnızca Kenya e-vize talep ederken, Güney Sudan ve Güney Afrika Cumhuriyeti kapıda vize uygulaması yapmaktadır.

Afrika kıtasında gezilecek ünlü yerlerin başında elbette ki Güney Afrika’nın 3 başkentinden biri olan Cape Town gelir. Safari deneyimi yaşamak isteyenler için ise Afrika’nın doğusunda konumlanan Kenya zengin hayvan çeşitliliğiyle ziyaretçilerini bekler. Tarihi yapıları ve dar sokaklarıyla büyüleyici bir havaya sahip olan Fas da yine Afrika’da ziyaret edilebilecek popüler destinasyonlar arasındadır.

Akdeniz’in güzelliğini Afrika kıtasından görmek isteyenler Libya’ya seyahat etmeyi tercih edebilir. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sabratha Antik Bölgesi ve kayalarda yer alan hayvan figürü çizimleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Acacus sıra dağları Libya’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden yalnızca bir kısmıdır.

Vizesiz Amerika Ülkeleri

Güney Amerika’da gezilebilecek ünlü yerler arasında elbette ki Amazon yağmur ormanları gelir. Tam 9 ülkeye yayılmış bu doğa harikasını mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ayrıca Brezilya ile Arjantin arasında yer alan Iguazu Şelaleleri, Peru’da İnka medeniyetinden kalma Machu Picchu ve macera arayanlar için Şili’deki Atacama Çölü Güney Amerika’da ziyaret edilebilecek yerlerin arasındadır. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilecekleri Amerika kıtasındaki yerler güney ve orta bölümdeki ülkelerdir.

Venezuela

Arjantin

Kolombiya

Peru

Tobago

Brezilya

Uruguay

Bolivya

Ekvador

Paraguay

Şili

Trinidad

Yukarıda sayılanlar vizesiz seyahat edilebilecek Güney Amerika ülkeleridir. Orta Amerika bölgesindeki vizesiz ülkeler ise şu şekildedir:

Nikaragua

El Salvador

Panama

Barbados

Bahamalar

Kosta Rika

Belize

Dominik Cumhuriyeti

Dominika

Meksika

Honduras

Jamaika

Guatemala

Bunlar arasında yalnızca Meksika e-vize uygulaması yapmaktadır.

Yeşil Pasaport Vizesiz Ülkeler

Devlet memurları ve eski meclis görevlileri gibi belirli kişilerin alabildiği yeşil pasaport için bazı ülkeler vize uygulaması yapmamaktadır.

Avrupa’da 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport sahipleri için vizesiz ülkeler şunlardır:

Yunanistan

Kosova

İtalya

Almanya

Andorra

İsveç

Monako

Polonya

Portekiz

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Bulgaristan

Belçika

İsviçre

İzlanda

Malta

Slovenya

Romanya

Litvanya

Hollanda

Fransa

Hırvatistan

Lihtenştayn

Malta

Gürcistan

Arnavutluk

Çek Cumhuriyeti

San Marino

Vatikan

Vietnam

Lüksemburg

Asya’da 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport için vize talep etmeyen ülkeler şunlardır:

Suriye

Tayland

Ürdün

İran

Katar

Kamboçya

Birleşik Arap Emirlikleri

Bahreyn

Bangladeş

Hong Kong

İsrail

Japonya

Kuveyt

Lübnan

Malezya

Pakistan

Singapur

Çin, Doğu Timor, Filipinler, Filistin, Irak, Kazakistan, Makau, Maldivler, Moğolistan, Rusya, Sri Lanka, Türkmenistan ve Yemen için bu süre 30 gündür.

Yeşil pasaportla vize almadan gidilebilecek Afrika ülkeleri ise şunlardır:

Botsvana

Cezayir

Cibuti

Fas

Kamerun

Kenya

Libya

Madagaskar

Moritanya

Mısır

Seyşeller

Tanzanya

Tunus

Bu ülkeler 90 günü aşmayan seyahatlerde yeşil pasaport sahiplerinden vize talep etmez. 30 gün vizesiz gezilebilecek Afrika ülkeleri ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Mauritius, Mozambik, Svaziland ve Zambiya’dır.

Bordo Pasaport Vizesiz Ülkeler

Bordo pasaport İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli koşulları sağlayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen pasaport çeşididir. Bordo pasaport sahibi vatandaşlar yukarıda saydığımız vizesiz ülkeler listesi içinden istediklerine pasaportları ile seyahat edebilirler.

Pasaportsuz Vizesiz Ülkeler

Bazı vizesiz ülkeler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından seyahatlerinde pasaport da istememektedir. Fotoğraflı ve çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler şunlardır:

Sırbistan

Bosna Hersek

Azerbaycan

Gürcistan

Moldova

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Not: Yeni çıkan kararlar sonrası bilgilerde farklılıklar olabilir.

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