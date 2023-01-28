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Gündem Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor
Gündem

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısında bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamalarda, söz konusu ülkelerde yaşanan protestolar ve şiddet olayları nedeniyle Türk vatandaşlarının azami dikkat göstermeleri gerektiği ifade edildi. Seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 23:04:00 - 2023-01-28 23:14:29
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD ve Avrupa için seyahat uyarısı: Terör saldırısı riski artıyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD için flaş seyahat uyarısı duyuruldu. Bakanlıktan yayımlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı da müşahede edilmektedir.

Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.

ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür.

+90 312 292 29 29

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN UYARI

Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir.

Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır.

Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.

Avrupa'da yaşayan veya Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür.

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