Türkiye'den veto yiyen İsveç göz göre göre dünyaya böyle yalan söyledi!

Türkiye'nin terör örgütlerine yardım ettiği gerekçesiyle NATO üyeliğini veto ettiği İsveç'in Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin terör örgütlerine para ya da silah göndermediğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Türkiye’de devam ederken, İsveç’ten konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile İsveç’in başkenti Stockholm’de ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye ile görüşmeler sürüyor"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin konuşan Andersson, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

"Belirsiz olan şeyleri açıklığa kavuşturacağız"

İsveçli diplomatların Ankara’da Türkiye’nin çekincelerini ve taleplerini görüşeceklerini ifade eden Andersson, "Bu listeyi inceleyip tartışacağız. Medyadaki haberlerde ve diğer yerlerden yapılan açıklamalarda belirsiz olan şeyleri açıklığa kavuşturacağız” diye konuştu.

"Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz"

İsveç’in mali yardımlarının nereye gönderildiği ve silah satışlarıyla ilgili bilgilerin bu listeye dahil olduğuna işaret eden Andersson, “Kesinlikle terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta iki kuzey ülkesinin potansiyel ziyaretiyle ilgili olarak, "Türkiye'ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz" demişti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel