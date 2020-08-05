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Dünya

Türkiye'den Venezuela'ya sağlık alanında hibe desteği

Türkiye ile Venezuela arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:20:00 -
Türkiye'den Venezuela'ya sağlık alanında hibe desteği

Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" kapsamında, Türkiye, Venezuela'ya 25 adet ventilatör, 100 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet N95 maske, 35 bin adet tulum, 200 bin adet eldiven ve 40 bin adet PCR test kiti hibe etti.

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