  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Nisan ayında kar yağdı
Türkiye'den Ukrayna'ya 'Ramazan' yardımı
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya Türkiye'den Ukrayna'ya 'Ramazan' yardımı
Dünya

Türkiye'den Ukrayna'ya 'Ramazan' yardımı

Türkiye'nin dünyadaki yüz akı TİKA, Ukrayna'nın farklı şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine toplam 1500 Ramazan gıda kolisi dağıtacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 17:17:00 -
Türkiye'den Ukrayna'ya 'Ramazan' yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna'nın farklı şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine toplam 1500 ramazan gıda kolisi dağıtacak.

Bu kapsamda Kırım Müslümanları Dini İdaresine 100 kolilik yardım gerçekleştirildi.

Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve TİKA'ya teşekkür ettiklerini belirtti.

TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, TİKA olarak Ahi Evran'ın vefatının yıl dönümünde "Erenler Sofrası" programı kapsamında Ukrayna halkına bir nebze de olsa katkı sağlamak için gıda kolisi dağıtım programı düzenlediklerini ifade etti.

Ukrayna genelinde Kiev, Vinnitsa, Lviv, Jitomir, Herson ve Odessa şehirlerinde Kırım Tatar, Ahıska ile Gagavuz Türklerine ve Ukraynalılara yardımlarının devam edeceğini bildiren Esmer, ramazan boyunca toplam 1500 koli yardım dağıtmış olacaklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Erdem kimdir kariyeri | Ahmet Erdem nerelidir?
Biyografi

Ahmet Erdem kimdir kariyeri | Ahmet Erdem nerelidir?

Ahmet Erdem hayatı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bakan yardımcıları atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yard..
Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!
Gündem

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

Alkol bulamayan müptezellerin hedefindeki Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, onlara en sonunda anlayacakları dilden bir cevap vererek, sosyal medy..
Duyurdular! Türkiye rekor kırdı
Ekonomi

Duyurdular! Türkiye rekor kırdı

Türk firmaları, Kazakistan'a 2020'de pandemiye rağmen 362,4 milyon dolar tutarında yatırım yaptı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay