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Teknoloji Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı
Teknoloji

Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 23:14:00 -
Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı

Görüşmede; sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ile birlikte dezenformasyonlara karşı sorumluluklara vurgu yapıldı.

Türkiye'den Twitter'a deprem uyarısı!

Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı geldi. Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına işaret edildi.

Toplantıda ayrıca; Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

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