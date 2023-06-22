Türkiye'den Türk şirketi Baykar'ın o ülkede Bayraktar fabrikası açılıyor! TB2 ve AKINCI SİHA üretecek

BAYKAR’ın Ukrayna’da açılacağı fabrikanın planlanan açılış tarihi açıkladı. Bayraktar TB2 ve AKINCI SİHA üretiminin gerçekleştirileceği fabrikada hedef, 2025.

Ukrayna’da bir fabrika açmayı hedefleyen Baykar, bu amaçla 2019 yılında LLC Avia Ventures şirketini kurmuştu. Baykar’ın Ukrayna’daki şirketi olan LLC Avia Ventures çatısı altında, Bayraktar TB2 ve AKINCI SİHA’ların üretileceği fabrikanın inşa faaliyetleri devam ediyor.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, söz konusu fabrikayla ilgili Defense News’e açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “LLC Avia Ventures ilk olarak 2019 yılında Kiev’de tescil edildi ve geçen yılın başlarında askeri ürünlerin ithalat-ihracatı için lisans aldı. Şu ana kadar ülkede, yapısında yabancı bir kurucuya ve savunma sistemleri lisansına sahip olan ilk ve tek şirketlerden biridir.” dedi

“Hazırlık çalışmalarının büyük bir kısmı halihazırda yürütülmekte olup, tesise Temmuz ayında elektrik verilmesi beklenmektedir,” diye ekledi.

Proje, Şubat 2022’de Ukrayna ve Türkiye hükümetleri arasında havacılık ve uzay sanayiinde iş birliği yapmak üzere bir çerçeve anlaşmanın imzalanmasıyla teşvik edildi. Amacı ilgili alanda doğrudan yatırımları teşvik etmek ve teknoloji transferi ile üretimin kullanımı için elverişli koşullar yaratmak olan anlaşma, Ocak 2035’e kadar Ukrayna’nın havacılık ve uzay sektöründeki Türk yatırımcılara özel vergi ve gümrük teşvikleri sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

savunmasanayist'e göre: Baykar, yerel kuruluşu aracılığıyla, şirketin insansız hava araçlarının üretimini yerelleştirmek için teknoloji transferini içeren insansız hava aracı sistemi teknolojilerinde bir mükemmellik merkezi kurarak Ukrayna’da daha fazla yatırım yapıyor.

Baykar, “Baykar’ın TB2 ve Akıncı insansız hava araçlarını Ukrayna’da tamamen üretmek için Türkiye’den uygun lisans izinlerini aldık” dedi. Bu tesislerin inşası için planlanan toplam yatırım 95.5 milyon dolardır.

İlginizi çekebilir→ Suudi Arabistan Mekke Yolu projesi kararı! Hac ibadeti için gelenlerin sayısı 1,5 milyonu buldu diyerek açıkladı!→ TIKLAYINIZ