Gazze Şeridi'nde derinleşen insani kriz ve uluslararası arenadaki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı Gazeteci-Yazar Vehbi Korkutata, İslam dünyasına sarsıcı bir çağrıda bulundu.

Yardımlar engelleniyor, aileler çadırlarda yaşam savaşı veriyor

Siyonist İsrail yönetiminin Gazze'ye gönderilen insani yardımlara hem deniz yolunda el koyduğunu hem de kara sınır kapılarını kapatarak girişleri engellediğini ifade eden Korkutata, aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar'ın da bulunduğu 37 uluslararası yardım kuruluşunun lisansının iptal edilmesine tepki gösterdi. Üçüncü kışa hazırlıksız yakalanan Gazzeli ailelerin yırtık çadırlarda ve çamur içinde soğukla mücadele ettiğini belirten Korkutata, kışlık barınma desteklerinin ulaştırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Zulme karşı mutlaka bir Musa çıkacak

Yoğun yağış altında kalan çadırların bile acımasızca bombalandığını ve El-Halil sokaklarında gasp edilen eşyaların dağıtıldığını hatırlatan Korkutata, uluslararası hukukun açıkça hiçe sayıldığını dile getirdi. Hz. Ömer'in adalet anlayışını hatırlatarak ümmetin sessizliğini eleştiren Korkutata, savunmasız çocukları katleden İsrail liderlerinin karşısına çıkacak bir devletin mutlaka doğacağını ve yetim bırakılan çocuklardan bir "Musa" çıkacağını vurguladı.

Dünya siyasetinde İsrail'e sert tepkiler ve seçim düğümü

Korkutata, yazısında bölgesel ve küresel gelişmelere de geniş yer ayırdı:

İran'dan nükleer mesajı: İranlı General İsmail Kaani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah kullanma ihtimaline değinerek, kendilerinin de aynı şekilde karşılık verme kabiliyetine sahip olduğunu ve İsrail'in iyi düşünmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'dan Filistin'e destek çıkışı: Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon, Gazze halkı için Fransa, İtalya ve İspanya ile birlikte gizlemeden doğrudan harekete geçeceklerini duyurdu. Çekya Başbakanı Andrej Babiš ise Netanyahu ile el sıkışmayı reddederek işgalci yönetimi terörizmin yaratıcıları olarak nitelendirdi.

İsrail'de koalisyon kilidi: İsrail'deki seçimlerin ilk projeksiyonlarına göre Netanyahu'nun partisi tekil bazda önde görünse de blok yarışında üstünlük Yashar Partisi Lideri Gadi Eisenkot'a geçti. 120 sandalyeli mecliste 61 çoğunluğun arandığı süreçte, Avigdor Liberman'ın Arap partilerinin desteğini kabul etmemesi hükümet kurma çalışmalarını kilitledi.