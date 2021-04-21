  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

TSK'nın E-7T HİK uçağında bir ilk

Almanya’da ayrımcılığa ve ırkçı saldırılara uğrayan aile: Neden Türklere yapılan saldırılarda kimse yakalanmıyor

Doğu Türkistan'da zulümlerine devam eden Çin'den pişkin açıklama: Dünya adalet istiyor

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı elinde patladı: Yalanını ortaya çıkaranlara hakaret etti!

Bayraktar TB2, Rusya'nın içine fena oturmuş! Bakın Türk SİHA'sına nasıl karşı koyacak

İsveç büyükelçisi, skandalın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AK Parti'den TBMM'ye Mısır teklifi

Miço'dan küstah Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız

Darbeci tuğgeneral koronadan öldü! Asıl hesap bundan sonra görülecek
Ekonomi Türkiye’den turizmde başarı hikâyesi
Ekonomi

Türkiye’den turizmde başarı hikâyesi

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19’la mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, salgın koşullarına rağmen geçen sene ve bu yılın ilk iki ayında 17 milyon 18 bin 964 turist ağırladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:39:00 -
Türkiye’den turizmde başarı hikâyesi

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke, 2 milyon 128 bin 758’yle Rusya oldu. Rusya’yı 1 milyon 242 bin 961’le Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932’yle Almanya takip etti. Almanya’yı ise Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’un ardından Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin geldi. Gelen yabancıların yüzde 75.23’ü hava, yüzde 23.32’si kara, yüzde 1.95’i deniz yolunu tercih etti. Doğa turizmine ilgi arttı. Doğayla baş başa kalacakları bölgelere yönelen yerli turistler bu dönemde butik otellerde, villalarda ve kirakaravanlarda konakladılar. Bu arada Türkiye’nin 2020’de elde ettiği turizm geliri 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcama yüzde 14.4 artarak 762 dolara yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Bankası altın fiyatı tahminini açıkladı
Ekonomi

Dünya Bankası altın fiyatı tahminini açıkladı

Dünya Bankası tarafından emtia fiyatlarıyla ilgili paylaşılan raporda, petrol gibi ürünlerin fiyatının artacağı belirtilirken; altın fiyatla..
Mason mahrem yapılanmasından bakın kim çıktı
Gündem

Mason mahrem yapılanmasından bakın kim çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar" dediği Mason mahrem yapılanmasının detayları ortaya çıktı. CHP Lideri..
İsrail'de Türkiye paniği!
Dünya

İsrail'de Türkiye paniği!

İsrail'de yayın yapan Haaretz'de yer alan bir analizde, Türkiye'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullanıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay