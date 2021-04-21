Türkiye’den turizmde başarı hikâyesi

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke, 2 milyon 128 bin 758’yle Rusya oldu. Rusya’yı 1 milyon 242 bin 961’le Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932’yle Almanya takip etti. Almanya’yı ise Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’un ardından Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin geldi. Gelen yabancıların yüzde 75.23’ü hava, yüzde 23.32’si kara, yüzde 1.95’i deniz yolunu tercih etti. Doğa turizmine ilgi arttı. Doğayla baş başa kalacakları bölgelere yönelen yerli turistler bu dönemde butik otellerde, villalarda ve kirakaravanlarda konakladılar. Bu arada Türkiye’nin 2020’de elde ettiği turizm geliri 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcama yüzde 14.4 artarak 762 dolara yükseldi.