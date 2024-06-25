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Kadın - Aile Türkiye'den turistler kapış kapış alıyor: Araplar Ruslar, Almanlar... Yumurtadan kat kat daha faydalı! Tek seferde
Kadın - Aile

Türkiye'den turistler kapış kapış alıyor: Araplar Ruslar, Almanlar... Yumurtadan kat kat daha faydalı! Tek seferde

Yeniakit Publisher
2024-06-25 18:27:00 - 2024-06-25 22:01:47
Türkiye'den turistler kapış kapış alıyor: Araplar Ruslar, Almanlar... Yumurtadan kat kat daha faydalı! Tek seferde

Turistlerin adını en sık duyduğu, Anadolu'ya has ve lezzeti ile yiyeni büyüleyen Divle Obruk peyniri, kilo kilo dünyanın her bir yanına satılıyor. Türkiye'nin en ünlü lezzetleri arasında yer alan bu peynir, cildi, saçları ve kemikleri güçlendiren içeriği ile bir hayli dikkat çekiyor.

Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte doğal ve organik gıdalara olan ilgi de artıyor. Bu kapsamda, obruk peyniri gibi geleneksel ve sağlığa birçok faydası dokunan besinler popülerlik kazanıyor. Araplar Ruslar, Almanlar... Türkiye'den turistler kapış kapış alıyor...

Obruk peyniri, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olarak ön plana çıkarak ve tüketimi giderek yaygınlaşan besinler arasında yerini alıyor.
YÜKSEK PROTEİN İÇERİĞİ:

Obruk peyniri, yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Protein, kas gelişimi ve onarımı için önemlidir. Özellikle sporcular ve aktif bireyler için ideal bir besindir.

KALSİYUM DEPOSU:

Sağlıklı kemiklerin ve dişlerin korunması için kalsiyum önemlidir. Obruk peyniri, kalsiyum bakımından zengin olup kemik sağlığını destekler.
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PROBİYOTİK İÇERİĞİ:

Posta'ya göre Obruk peyniri, sindirim sistemine faydalı olan probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler sindirim sisteminin dengelenmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

DÜŞÜK LAKTOZ İÇERİĞİ:

Bazı insanlar laktoz intoleransı yaşar ve süt ürünlerini sindiremezler. Obruk peyniri, diğer süt ürünlerine göre daha düşük laktoz içeriğine sahiptir, bu nedenle laktoz intoleransı olanlar için daha kolay sindirilebilir bir seçenektir.

ANTİOKSİDANLARLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ:

Obruk peyniri, antioksidanlarla zenginleştirilerek sağlıklı hücrelerin korunmasına yardımcı olur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.
İçerisinde yer alan yüksek oranlı vitamin ve mineraller ile dikkat çeken Manyas loru, Balıkesir yöresine has bir diğer peynir olarak karşımıza çıkıyor. Tadı kaymağa benzeyen ve yumuşak dokusu ile adeta ağızda kaybolarak bir lezzet şöleni yaşatan bu peynir de turistlerin beğenisini kazanıyor.
Önemli bir kalsiyum deposu olan Manyas loru, kemik ve diş sağlığını korumak için önemli katkılarda bulunuyor.

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