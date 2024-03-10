Türkiye'den turbofan uçak motoru TF6000: Milli Muharip Uçak KAAN için çalışıyor! Türkiye'yi güçlü bir yıl bekliyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk turbofan uçak motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.

Türk savunma sanayi son yıllarda attığı dev adımlara bir yenisini daha ekledi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk turbofan uçak motoru TF6000 ilk defa çalıştırıldı. Böylelikle Türk savunma sanayisi ve havacılık endüstrisi için kritik bir dönüm noktasına ulaşıldı.

TEI TF6000 ilk defa çalıştı

Türkiye’nin en güçlü motoru olan TF-6000, Millî Muharip Uçak KAAN için planlanan yerli motora giden yolu açacak. TEI TF6000 sayesinde daha güçlü uçak motorları için önemli kazanımlar elde edilirken aynı zamanda bu motorun halihazırda bulunan uygun platformlara eklenmesi hedefleniyor. TEI TF6000, test sürecinin ardından Bayraktar KIZILELMA ve TUSAŞ ANKA-3’e güç verecek.

TEI TF6000, çoğu anlamda Türkiye için bir ilk niteliğinde olsa da aynı zamanda havacılık alanında gelinen noktayı gösteriyor. Zira bu motor yaklaşık 3 yıllık bir sürede geliştirilerek çalıştırıldı. Bu, havacılık endüstrisinin geneli için ciddi bir başarım. Bununla birlikte TEI, bu motoru aynı zamanda ihtiyaçlara göre şekilde tasarlamış durumda. Mevcut haliyle 6000 lbf kuru itki gücüne sahip olan TF6000’in art yakıcı versiyonunu da destekleyecek şekilde tasarlandı.

donanimhaber'in aktardığı haberde: TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.

Bunların yanı sıra yukarıda dediğimiz gibi TF6000’in KIZILELMA ve ANKA-3’e eklenmesi planlanıyor ancak bu platform sayesinde hızlı bir şekilde farklı türevlerin geliştirilmesi de mümkün. Dolayısıyla TF6000’i küçük evrimlerin ardından insanlı-insansız savaş uçakları (Hürjet), helikopterler (T929 Atak-2) ve hücümbotlar üzerinde de kullanmak mümkün.

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TE-TF6000 özellikleri nedir?

Kuru İtki Değeri: 6000 lbf

Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h

By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08

Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)

Fan: 2 Stage Axial

Kompresör: 6 Stage Axial

Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT

Yanma Odası: Through Flow