Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ’ın ANKA-S insansız hava araçlarının, BMC’nin Kirpi ve Nurol Makina’nın Ejder Yalçın zırhlı araçlarının, Katmerciler tank taşıyıcı ve tanker gibi çeşitli araçlarının ve Aselsan elektro optik sistemlerinin Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda yurt dışındaki çeşitli kaynaklarda Tunus’a ANKA satışının Fransa tarafından engellendiğine dair haberler çıkmıştı. Defence Turk böyle bir durumun söz konusu olmadığını paylaşmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda BMC tarafından Tunus’a 40 adet Kirpi mayına ve pusuya karşı korumalı araç ihraç edilmişti. El Kaide’nin çeşitli saldırılarına maruz kalan Tunus, araçların koruma düzeyinden son derece memnun kalarak 100 adet daha ek sipariş vermiş ve böylece toplam ihraç edilen sistem sayısı 140 olmuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) hangi sistemlerden kaç adet satıldığını açıklamadı. Ancak geçtiğimiz aylarda Tunus’un 3 adet ANKA-S İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu aldığı belirtilmişti. Ayrıca ANKA İHA’nın çeşitli Asya ülkelerine ihraç edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca Nurol Makina da daha önce Ejder Yalçın ihraç ettiği Macaristan’dan ikinci kez sipariş aldı.