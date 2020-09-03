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Siyaset Türkiye'den tepki: Derin endişe duyuyoruz
Siyaset

Türkiye'den tepki: Derin endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Le Figaro muhabirine gösterdiği tepki ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:02:00 -
Türkiye'den tepki: Derin endişe duyuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir muhabire gösterdiği tepkiyle ilgili açıklamada bulundu.

Fransa'da gazeteciler için tehlike artıyor

Altun, sosyal medya hesabından, Macron'un Le Figaro muhabirine gösterdiği tepkiye ilişkin yaptığı değerlendirmede Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiğinin ortada olduğunu belirtti.

"Türkiye derin endişe duyuyor"

İletişim Başkanı, 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Lübnan'da bir Hizbullah yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi haberleştiren Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'ya yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden' derin endişe duyduğunu bildirdi.

Fransız polisinin şiddetini anımsattı

Altun, bu durumun geçtiğimiz aylarda Fransız polisinin sokak gösterileri esnasında gazetecilere yönelik şiddeti ile beraber düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiğinin ortada olduğunu ifade etti.

Macron'un Libya tamahı

Fahrettin Altun, Macron'un kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ettiğini, gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istediğini vurgulayarak Macron'un, sırf kendisi çok arzuladığı için Libya'da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ettiğini bildirdi.

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Yorumlar

kubilay.

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