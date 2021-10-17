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Siyaset Türkiye'den tepki: Bir utanç lekesi olarak kalacak
Siyaset

Türkiye'den tepki: Bir utanç lekesi olarak kalacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın 1961'de yüzlerce Cezayirli göstericiyi katletmesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından tepki mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:00:00 -
Türkiye'den tepki: Bir utanç lekesi olarak kalacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın 1961'de yüzlerce Cezayirli göstericiyi katletmesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından tepki mesajı paylaştı.

Şentop, Twitter üzerinden Türkçe, Fransızca ve Arapça yaptığı paylaşımda, Fransa'nın, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdüğünü belirtti.

Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali'nin sözlerini tekrarladığını kaydeden Şentop, paylaşımında Bugali'nin "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz." ifadelerini kullandı.

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