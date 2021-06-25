Türkiye'den Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan Honduras'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Honduras’ın Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının talihsiz bir gelişme olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Honduras’ın, Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz.

Honduras bu adımla, Kudüs’ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Honduras’ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Honduras büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı

Gazze'yi abluka altına alan ve ambargo uygulayan İsrail'in 'Kudüs'e çökme' politikasına bazı ülkeler de meşruiyete aykırı bir şekilde destek veriyor. ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke oldu.

Uluslararası meşruiyete aykırı karara kamuoyundan tepki yağıyor.