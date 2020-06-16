Türkiye'den tarihi hamle! ALP-1 resmen açıklandı

Geçtiğimiz günlerde ekonomist ve akademisyen Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'deki ekili alanlara ve hayvan varlıklarına virüsler ile saldırılar düzenleneceğini ifade etmişti.

Türkiye için büyük bir önem kazanan yerli ve milli tohum ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ALP- Tarım tarafından yeni tescil edilen Orta Anadolu Bölgesinde Konya'da geliştirilip çok iyi verim alınan Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday” ALP-1 “ isimli buğday tohumu, Yozgat-Sorgun İlçesine bağlı Büyüktaşlık ve Babalı köylerinde yapılan Tarla gününde bölge çiftçisine tanıtıldı.

Araştırmacı yazar Murat Akan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, savunma sanayinde olduğu gibi tarım alanında da hızla yerli üretime geçiyor. Konya'da soğuğa, hastalığa dayanaklı ve dekar verimi yüksek yerli ekmeklik buğday tohumu geliştirildi. Alp-1 yerli Ekmeklik buğday tohumu milletimize hayırlı olsun..." dedi.