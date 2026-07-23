Beşiktaş, Avrupa sahnesinde! Midtjylland karşısında ilk 11'ler belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede iki takımın da sahaya çıkacağı kadrolar netleşti.
Mücadelenin İlk 11'leri
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.
Midtjylland: Ólafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.
Maçın Detayları
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Stat: Tüpraş Stadı
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Saat: 21:00
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Hakem: Ricardo de Burgos
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Yayın: S Sport Plus