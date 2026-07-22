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Gündem Mars sevdası yüzünden kirasını bile ödeyememiş! Elon Musk'a ünlü milyarderden akılalmaz uyarı!
Gündem

Mars sevdası yüzünden kirasını bile ödeyememiş! Elon Musk'a ünlü milyarderden akılalmaz uyarı!

Yeniakit Publisher
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Mars sevdası yüzünden kirasını bile ödeyememiş! Elon Musk'a ünlü milyarderden akılalmaz uyarı!

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, Elon Musk'ın yıllar önce PayPal satışından elde ettiği servetin tamamını Mars hedefi ve riskli girişimleri için harcamasına zamanında karşı çıktığını açıkladı. Musk'a "İşler kötü giderse elinde bir güvence olsun, paranın bir kısmını kenara ayır" tavsiyesinde bulunduğunu belirten Dalio, Elon Musk'ın bu uyarıya "Buna ihtiyacım yok" yanıtını verdiğini söyledi.

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, Elon Musk'ın PayPal satışından elde ettiği servetin büyük bölümünü Mars hedefi için SpaceX'e yatırmasına karşı çıktığını açıkladı. Dalio, Musk'a bir miktar parayı kenara ayırmasını önerdiğini ancak SpaceX CEO'sunun "Buna ihtiyacım yok" yanıtını verdiğini söyledi.

Elon Musk'ın Mars'ta yaşam kurma hedefi, SpaceX'in tarihi halka arzının ardından yeniden gündeme gelirken, milyarder yatırımcı Ray Dalio yıllar önce Musk'a yaptığı uyarıyı paylaştı.

Bridgewater Associates'ın kurucusu olan dünyaca ünlü yatırımcı Ray Dalio, Musk'ın bu hedef uğruna yıllar önce tüm servetini riske attığını ve kendisinin buna karşı çıktığını söyledi.

"My First Million" podcastine konuşan Dalio, Musk için para kazanmanın hiçbir zaman temel motivasyon olmadığını ifade etti.

Dalio'ya göre Musk'ın asıl amacı büyük bir misyona ulaşmak. Dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen Musk'ın lüks yaşam peşinde olmadığını belirten Dalio, "Bir eve, güvenliğe ya da gösterişli bir yaşama ihtiyaç duymuyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

'KENARA PARA KOYMUYOR'

Dalio, PayPal'ın satışından sonra Musk'ın eline yaklaşık 180 milyon dolar geçtiğini, buna rağmen neredeyse tüm parasını yeni girişimlerine yatırdığını hatırlattı.

Musk'ın yaklaşık 100 milyon doları SpaceX'e, 70 milyon doları Tesla'ya ve 10 milyon doları ise SolarCity'ye aktardığını belirten Dalio, o dönemde genç girişimciyi uyardığını söyledi.

PARAYI MARS'A YATIRDI

Dalio, o dönemde genç girişimciyi bu kadar büyük bir risk almaması konusunda uyardığını belirterek, "Elindeki paranın yaklaşık yarısını Mars hedefine ayırmaya karar vermişti. Mars'a gitme konusunda hiçbir deneyimi yoktu. Ona, 'Bir miktar parayı kenara koy. İşler planladığın gibi gitmezse elinde bir güvence olur' dedim" ifadelerini kullandı. Ancak Musk'ın buna, "Hayır, buna ihtiyacım yok" yanıtını verdiğini aktardı.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, o dönemde tüm parasını şirketlerine yatırdığı için bir ara kirasını ödeyebilmek adına borç almak zorunda kalacak kadar zorlandığını anlatmıştı.

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