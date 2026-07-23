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Teknoloji Fıkra gibi olay ama gerçek! Yapay zekaya güvenen hastaya şok
Teknoloji

Fıkra gibi olay ama gerçek! Yapay zekaya güvenen hastaya şok

Yeniakit Publisher
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Fıkra gibi olay ama gerçek! Yapay zekaya güvenen hastaya şok

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ChatGPT'nin tavsiyesiyle tedavi olmayan kişi, hastalığı ağırlaştığı için OpenAI'a dava açtı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan rahip Scott Winters, OpenAI ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a karşı California eyalet mahkemesine başvurdu.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Altman ve şirket, ChatGPT'nin Winters'a verdiği tıbbi tavsiyeler nedeniyle "yetkisiz hekimlik" ve ihmalkarlıkla suçlandı.

Dilekçede, Winters'ın 2024'te sağlık sorunlarıyla ilgili soruları ChatGPT'ye sorduğunda ilk başta tıbbi destek almaya yönlendirildiği ancak zamanla sohbet robotunun bu uyarıları bırakarak doğrudan tavsiyeler vermeye başladığı iddia edildi.

 

ChatGPT'nin, Winters'ı giderek kötüleşen sağlık sorunlarının tehlikeli bir durumun habercisi olmadığı yönünde temin ettiği ve gerçek tıbbi destek almaktan caydırdığı öne sürülen dilekçede, Winters'ın, ChatGPT tarafından "hafife alınan" ağrının ardından akciğer embolisi nedeniyle yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

Dilekçede, Winters'ın hayati tehlike oluşturan bu duruma giden süreçte tedavi almasını erteleten ChatGPT'nin güvenlik önlemlerinin yeterince çalışmadığı savunuldu.

Şirketten bir sözcü ise yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin kullanım sözleşmesinde hastalık tanısı ve tedavisinde kullanılamayacağının açıkça belirtildiğini ancak yine de sağlıkla ilgili sorulara verilen yanıtları en güvenli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

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