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Yaşam Türkiye’den Tanzanya’ya 2 yeni cami
Yaşam

Türkiye’den Tanzanya’ya 2 yeni cami

Sadakataşı Derneği, Afrika’da kalıcı eser açılışlarına devam ediyor. Tanzanya’da bulunan dernek yardım ekibi, bölge halkının katılımıyla Hatipoğlu 1 ve Hatipoğlu 2 camilerinin açılışlarını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 15:37:00 -
Türkiye’den Tanzanya’ya 2 yeni cami

Tanzanya’da bulunan Sadakataşı ekibi, Dodoma ve Zanzibar’da cami açılışları gerçekleştirdi.Tanzanya halkının ibadethane ihtiyacı doğrultusunda yapılan camilerde çocuklara dini eğitimde verilecek.

Zanzibar’da cami ibadet açıldı

Tanzanya’nın Zanzibar adasında geçtiğimiz yıl 163 metrekarelik alan üzerine temeli atılan 200 kişi kapasiteli, içerisinde şadırvan ve güneş paneli bulunan Hatipoğlu 1 Camii dernek ekibinin ve bölge halkının katılımıyla dualarla ibadete açıldı. Ayrıca camide çocuklara dini eğitim verilecek.

Hatipoğlu 2 Camii ibadet açıldı

Dodoma’da 152 metrekarelik alana projelendirilen 180 kişi kapasiteli, içerisinde şadırvan ve güneş paneli bulunan Hatipoğlu 2 Camii Sadakataşı yardım ekibinin katılımıyla ibadete açıldı. Camiden bölgede yaşayan 5 bin kişi istifade edebilecek.

Cami açılışları devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Tanzanya’da bulunan ekibimiz bölge halkının en önemli ihtiyaçlarından birisi olan ibadethane eksikliğinin çözümüne katkı sağlamak için projelendirdiğimiz Hatipoğlu 1 ve Hatipoğlu 2 camilerinin açılışlarını gerçekleştirdi. Afrika genelinde cami açılışlarımızı yıl içerisinde devam edeceğiz. Bağışçılarımıza yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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