Türkiye'den 'Tahıl Anlaşması' görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması‘nın uzatılmasını telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması‘nın uzatılmasını telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması‘nın uzatılması hususu ile Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.