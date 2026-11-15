Almanya'dan Türkiye'ye haftada 500 kişi gönderilecek iddiası! DMM'den jet yalanlama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Almanya ile Türkiye arasında anlaşma sağlandığı ve Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişinin her hafta özel uçaklarla Türkiye'ye gönderileceği yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM, sosyal medyada gündem olan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan kişilerin Türkiye'ye gönderilmesine yönelik yeni bir anlaşma yapıldığı yönündeki haberler üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.
Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Türkiye ile Almanya'nın anlaştığı ve her hafta 500 kişinin özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderileceği öne sürüldü.
DMM, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
DAHA ÖNCE DE YALANLANMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, benzer iddiaların geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda gündeme getirildiğini hatırlattı.
Merkez, aynı içeriklerin daha önce de açıkça yalanlandığını belirterek kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
DMM'DEN NET AÇIKLAMA: GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişi özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu iddialar, geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulmuş ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıkça yalanlanmıştır.
Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik ortaya atılan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."
Gündem
DMM ‘Azerbaycan’da Türk bayrağı indirilmeye çalışıldı’ iddiasını yalanladı: O provokatöre en sert tepkiyi Azerbaycanlı kardeşlerimiz verdi!