Almanya'dan Türkiye'ye haftada 500 kişi gönderilecek iddiası! DMM'den jet yalanlama

Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan kişilerin Türkiye'ye gönderilmesine yönelik yeni bir anlaşma yapıldığı yönündeki haberler üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Türkiye ile Almanya'nın anlaştığı ve her hafta 500 kişinin özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderileceği öne sürüldü.

DMM, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DAHA ÖNCE DE YALANLANMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, benzer iddiaların geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda gündeme getirildiğini hatırlattı.

Merkez, aynı içeriklerin daha önce de açıkça yalanlandığını belirterek kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

DMM'DEN NET AÇIKLAMA: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 kişi özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu iddialar, geçmiş dönemlerde de çeşitli mecralarda dolaşıma sokulmuş ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıkça yalanlanmıştır.

Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal hassasiyetleri manipüle etmeye yönelik ortaya atılan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."