  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği bilimle inşa ediyoruz! 153 milyar TL kaynak tahsis ettik

CHP’nin faşist doktoruna İP’liler sahip çıktı: ‘Alt insan türü’ karikatürü yeniden gündemde

Türkiye’nin ilk uçak gemisi İngiltere ve Fransa'yı geride bıraktı ABD ile yarışıyor

Gazze’de ateşkesin sadece adı var! İşgalci Siyonist ağzındaki baklayı çıkardı

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Allah bu millete acımış! Zillet ittifakında biri Mersin’e biri tersine
Gündem Türkiye'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama
Gündem

Türkiye'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin ortak basın toplantısının erken sona ermesine ilişkin teknik bir aksaklık yaşandığını ve Suriye tarafının bu durum nedeniyle Türk heyetinden özür dilediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani​​​​​​​'nin 22 Aralık'ta düzenlediği ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını, Suriye tarafının bu durumdan dolayı Türk heyetinden özür dilediğini bildirdi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan'ın Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt verdiği sırada, çevirmenin sesinin toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmadığını bildiren Keçeli, "Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Keçeli, Suriye tarafının yaşanan durumdan ötürü Türk heyetinden özür dilediğini kaydetti.

İsrail, devrimden bu yana Suriye'de 12 bin dönümlük araziyi işgal etti!
İsrail, devrimden bu yana Suriye'de 12 bin dönümlük araziyi işgal etti!

Dünya

İsrail, devrimden bu yana Suriye'de 12 bin dönümlük araziyi işgal etti!

Amerikalı gazetecinin Suriye'de gözaltına alındığı iddia edildi
Amerikalı gazetecinin Suriye'de gözaltına alındığı iddia edildi

Dünya

Amerikalı gazetecinin Suriye'de gözaltına alındığı iddia edildi

Suriye ordusu ve SDG arasında sıcak gelişme: Terör örgütü dün sivilleri katletmişti
Suriye ordusu ve SDG arasında sıcak gelişme: Terör örgütü dün sivilleri katletmişti

Dünya

Suriye ordusu ve SDG arasında sıcak gelişme: Terör örgütü dün sivilleri katletmişti

Mısır'dan Suriye çıkışı: Endişeyle takip ediyoruz
Mısır'dan Suriye çıkışı: Endişeyle takip ediyoruz

Gündem

Mısır'dan Suriye çıkışı: Endişeyle takip ediyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23